In gewissen Kreisen könnte diese neu gegründete Band durchaus als Supergroup durchgehen. Vor allem, wer in den Nullerjahren auf Indie Rock, (Post) Punk, Emo und Hardcore abgefahren ist, dürfte den Zusammenschluss von Sänger Anthony Green (Circa Survive), Bassist Tim Payne (Thursday), Drummer Tucker Rule (Thursday, Yellowcard) sowie den beiden Gitarristen Frank Iero (My Chemical Romance) und Travis Stever (Coheed And Cambria) goutieren. So hat das Debüt dieses Quintetts etwas von einer Zeitreise.

Die Tracks stimmen größtenteils auch – oft zupackend mit treibenden Gitarren und wilden Bassläufen, mitunter elegisch-melancholisch schaffen es L.S. Dunes meist, den roten Faden nicht zu verlieren. Irgendwie verströmt die Platte The Mars Volta-Vibes – ohne Prog sowie ganz große Melodien. Für den gemeinen Metaller ist PAST LIVES sicher einerseits zu lahm und andererseits zu nischig.

***

