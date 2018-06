Wer das nötige Kleingeld hat, sollte zum Jahreswechsel kurz nach Mexiko jetten: Rammstein spielen zwei exklusive Konzerte.

Alle Fans warten gespannt auf das neue Rammstein-Album, an dem die Band momentan arbeitet, das noch vor Ende des Jahres veröffentlich werden wird. Hoffen wir mal, dass damit noch 2018 gemeint ist. Natürlich wollen wir alle Till Lindemann und Co. so bald wie möglich live sehen. Die nun angekündigten zwei Konzerte in Mexiko dürften ein einzigartiges Erlebnis werden: Massive Pyros und gewaltiger Sound vor atemberaubender Naturkulisse! Feuer frei zum Jahreswechsel Die Fakten: Am 31. Dezember 2018 und 2. Januar 2019 werden Rammstein in Puerto Vallarta live auftreten. Es gibt nur eine limitierte Anzahl von Tickets, die am dem 27. Juni…