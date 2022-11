Es ist schon eine Seltenheit, wenn Newcomer nicht wie „eine Kopie von …“ klingen. League Of ­Distortion gehören zu dieser kleinen Gruppe: Sie haben Wiedererkennungswert – besonders stimmlich. Das rauchige Power-Organ von Frontfrau Anna „Ace“ Brunner kennt man von Exit Eden oder einigen Gastauftritten, beispielsweise bei Kissin’ Dynamite. Gemeinsam mit deren Gitarrist Jim „Arro“ Müller gründete sie 2020 League Of Distortion. Für das Band-betitelte Debüt wurden noch Drummer Tino „Aeon“ Calmbach und Bassist Felix „Ax“ Rehmann dazugeholt. Sinnbildlich für die Platte stehen die Single-Auskopplungen ‘Wolf Or Lamb’ und ‘My Revenge’. Eingängige Melodien, starke Riffs und subtil verwendete Synth-Klänge bleiben recht schnell im Gehörgang.

Für ‘It Hurts So Good’ wurde sich Unterstützung von Annisokay geholt, was recht gut passt. Auch lyrisch gibt es in der Gesamtheit nichts zu meckern. Die Texte sind direkt und ehrlich. Nummern wie ‘Solitary Con­finement’ oder das schwermütige ‘SIN’ vermitteln sogar sehr persönliche Ein­drücke. Abgesehen vom leicht nervigen Refrain in ‘L.O.D.’ sammelt LEAGUE OF DISTORTION nicht besonders viele Minuspunkte. Ace und ihre Jungs beherrschen ihr Handwerk und rotzen nicht einfach halbherzig etwas daher. Wer ein offenes Ohr für frischen Modern Metal mit weiblicher Rock-Röhre hat, sollte reinlauschen.

