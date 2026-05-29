Nach dem Aus für Crystal Viper hat Frontfrau Marta Gabriel ­Leatherwitch aus der Taufe gehoben. Hier übernimmt die Polin alle Instrumente und selbstverständlich auch den Gesang. Im Vergleich zu ihrer alten Combo fehlt es allerdings noch ein bisschen an Power. Die Songs sind alle durchdacht und kompetent eingespielt – aber die Melodien wirken streckenweise wie aus dem Baukasten, und die Gitarren klingen zu zahm. Klar, die Multiinstrumentalistin stand nie für wirklich heftige Musik, aber ein bisschen mehr Druck hätte es schon sein dürfen. Wer auf Power Metal der alten Schule und weiblichen Gesang steht, sollte sich den Opener ‘Heroes And The Dice’ oder das fixe ‘Two Tons Of Steel’ (Album-Highlight, geht eher in Richtung US-Metal) zu Gemüte führen. Auch das Helloween-Cover ‘Ride The Sky’ (Bonustrack) kann man so machen. Von der Güteklasse beim nächsten Mal gerne mehr!

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