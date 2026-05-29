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Leatherwitch FIRST SPELL

Power Metal, Listenable (9 Songs / VÖ: 29.5.)

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Nach dem Aus für Crystal Viper hat Frontfrau Marta Gabriel ­Leatherwitch aus der Taufe gehoben. Hier übernimmt die Polin alle Instrumente und selbstverständlich auch den Gesang. Im Vergleich zu ihrer alten Combo fehlt es allerdings noch ein bisschen an Power. Die Songs sind alle durchdacht und kompetent eingespielt – aber die Melodien wirken streckenweise wie aus dem Baukasten, und die Gitarren klingen zu zahm. Klar, die Multiinstrumentalistin stand nie für wirklich heftige Musik, aber ein bisschen mehr Druck hätte es schon sein dürfen. Wer auf Power Metal der alten Schule und weiblichen Gesang steht, sollte sich den Opener ‘Heroes And The Dice’ oder das fixe ‘Two Tons Of Steel’ (Album-Highlight, geht eher in Richtung US-Metal) zu Gemüte führen. Auch das Helloween-Cover ‘Ride The Sky’ (Bonustrack) kann man so machen. Von der Güteklasse beim nächsten Mal gerne mehr!

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Jason Newsted spricht erstmals über Krebserkrankung
Der einstige Metallica-Bassist Jason Newsted vor einem seiner Gemälde 2018 Miami Beach
Jason Newsted hat nicht nur seine Krebserkrankung hinter sich gelassen, sondern auch diverse Laster erfolgreich bekämpft.
Bei dem früheren Metallica-Bassist Jason Newsted wurde im vergangenen Jahr Kehlkopfkrebs diagnostiziert. Für den Musiker war dies ein Schreckmoment. Doch wie er nun im Podcast ‘Let There Be Talk’ bekanntgab, habe er vor drei Wochen medizinische Entwarnung bekommen: Newsted gilt inzwischen als geheilt. Keine Zeit für Rückschläge Im Interview zeigte sich Newsted guter Dinge, vor einigen Wochen hat er sogar seine erste Nordamerika-Headliner-Tournee mit seiner The Chophouse Band für Sommer 2026 angekündigt. „Ich möchte kurz darüber sprechen“, so der Bassist über seine Krebserkrankung. „Ich habe mich diese Woche dazu entschlossen, da ich gerade mit der Promotion für die Shows beginne…
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