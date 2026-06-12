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Lex Legion LEX LEGION

Heavy Metal, MNRK (9 Songs / VÖ: 12.6.)

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Karl-Heinz ­Rummenigge sagte einmal, Fußball sei keine Mathematik. Ob das auch im Heavy Metal funktioniert? Vier Fünftel der klassischen King Diamond-­Besetzung Ende der Achtziger Jahre plus die Progressive-Stimme von Pagan’s Mind ergibt was? Genau: ein richtig gutes Ergebnis. Mit Nils K. Rue am Mikro sowie Pete Blakk und Andy LaRocque an den Gitarren, Hal Patino am Bass und Mikkey Dee am Schlagzeug versammelt LEX LEGION eine Riege von Musikern, die nicht nur Geschichte geschrieben haben, sondern offenbar auch heute noch genau wissen, wie man packende Songs komponiert. Besonders Rue überzeugt mit seiner kraftvollen, variablen Stimme, die mühelos zwischen melodischer Höhe und druckvoller Präsenz pendelt, den Songs eine moderne Note verleiht und komplett darauf verzichtet, den King irgendwie nachahmen zu wollen. Musikalisch setzen Lex Legion auf klassischen Heavy Metal, der sich bewusst an traditionellen Tugenden orientiert, dabei aber erstaunlich frisch und druckvoll wirkt. Die Riffs sitzen, die Soli sind geschmackvoll gesetzt, und die Arrangements folgen einem klaren „Weniger ist mehr“-Ansatz, ohne an Wirkung einzubüßen. Songs wie ‘Sleep ­Eternally’, ‘Lost Inside’, ‘(I Am) The Resurrected’ oder ‘When The Stars Align’ zeigen, wie gut die Mischung aus Erfahrung, Spielfreude und kompositorischem Gespür funktioniert. Reine Retroware klingt anders. Nun gut, nicht jede Idee zündet wie bei den genannten Vorzeige-Songs, nicht jede melodische Überleitung dient wirklich dem Lied. Wer auf klassischen Metal steht, wird mit diesem Debüt dennoch absolut zufrieden sein. LEX LEGION beweist eindrucksvoll, dass sich gute Musik immer durchsetzt – im Heavy Metal vielleicht sogar mehr als in anderen Musikstilen. Manchmal geht die Rechnung eben doch auf.

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Airbourne: Ohne Motörhead würde es die Band nicht geben
Airbourne @ Basinfirefest 2023, 24.6.2023
Ohne Motörhead und Frontmann Lemmy Kilmister gäbe es Airbourne nicht. Deshalb ehrt Joel O’Keeffe den Musiker mit einem Song.
Airbourne stehen unverkennbar in der Tradition von Motörhead. Mit der Vorab-Single ‘Alive After Death (Last Plane Out)’ ihres kommenden Band-betitelten Albums zollen sie ihrem Idol Tribut. Ode an Lemmy „Ohne ihn wären wir nicht hier. Und ohne all die Bands vor uns wären wir auch nicht hier“, erklärte Airbourne-Frontmann Joel O’Keeffe gegenüber gegenüber dem australischen Magazin ‘Heavy’. „Mit einer Band wie Guns N’ Roses zu spielen, ist wie ein Kreis, der sich schließt. Man muss sich einfach kneifen und denkt: 'Unsere kleine australische Band gäbe es ohne diese Jungs nicht.' Und sie sind offensichtlich noch quicklebendig. Aber diejenigen, die von…
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