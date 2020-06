HOW DO WE WANT TO LIVE?

Musik ohne Worte. Die Haup­t­­aufgabe und größte Heraus­forderung für die Protagonisten, welche diesen immer noch seltenen Ansatz wählen, ist es, in den Köpfen der Hörer trotz des Fehlens von narrativen Elementen Geschichten und Bilder entstehen zu lassen. Im Prinzip muss Musik dann unterschwellig Emotionen binden, anstatt Aufmerksamkeit mit dem Holzhammer zu ködern. Ein nicht gerade leichter Auftrag. Mit diesem Ansatz sind Long Distance Calling 2006 einst gestartet, haben diesen Pfad auf ihrem vierten und fünften Album, THE FLOOD INSIDE (1013) sowie TRIPS (2016), allerdings durch die Hinzunahme von Sängern auch zwischendurch verlassen. Mit BOUNDLESS folgte 2018 schließlich die Rückbesinnung auf die instrumentalen Wurzeln.

Das neue Werk HOW DO WE WANT TO LIVE? verfolgt diesen Weg weiter (Ausnahme: In ‘Beyond Your Limits’ singt Eric A. Pulverich von der Band Kyles Tolone), allerdings mit anderen Mitteln. Auffallend ist das Fehlen wirklich eruptiver Riff-Momente. Auf den Vorgängern finden sich immer wieder Passagen, in denen die Gitarren in eine hypnotische Endlosschleife vorstoßen, die nicht selten an frühe Tool erinnern. Derartige Ausbrüche kann man auf der neuen Scheibe an einer Hand abzählen. HOW DO WE WANT TO LIVE? wirkt eher wie ein klassischer Soundtrack. Die eingestreuten Sprachsequenzen unterstreichen diesen Eindruck zusätzlich. Die Münsteraner legen anno 2020 den meisten Wert auf Atmosphäre – und zwar eine mit fast schon meditativem Charakter.

Das Quartett erschafft schöp­ferisch hochwertige Traumwelten, in die man sich als Hörer liebend gerne fallen lässt und die zum Sinnieren verführen (am besten unter Kopfhörern, denn die Klangqualität ist hervorragend). Dazu bedienen sich Long Distance Calling aller­hand Stilistiken, die nicht unbedingt zum Grundwerkzeug einer gängigen Rock-Band gehören: Ethno-Passagen, Streicher, Achtziger-Retro-Wave. All jene sind bei dieser Band nicht neu, aber sie spielen im Gesamt-Sound von HOW DO WE WANT TO LIVE? eine andere, bedeutendere Rolle als zuvor, passen sich hervorragend in das klangliche Gesamtbild ein und erreichen, wie in ‘Immunity’, majestätische Größe.

Der Kreis schließt sich bei dem übergeordneten Konzept des Albums, das die Analyse des gegenwärtigen Verhältnisses zwischen dem Menschen und der Maschine, künst­licher Intelligenz und humanistischen Grundwerten, technologischem Fortschritt und persönlicher Freiheit beleuchten möchte. Das tun Long Distance Calling auf angenehm subtile Art und Weise. HOW DO WE WANT TO LIVE? zieht die feine Klinge dem feisten Hieb vor – und besticht. Definitiv eine elitäre Ausnahme­erfahrung im Rock-Bereich. Ohne Worte.

