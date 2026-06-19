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Lost In Kyiv WE’RE ALL GOING TO BE FINE

Post Rock, Pelagic (7 Songs / VÖ: 19.6.)

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Wer die französischen Post-Rocker noch als Lost In Kiev kennt: Neu ist nicht nur der eingewechselte Schlagzeuger Jérémie Legrand, sondern eben auch diese Schreib­weise, die der Hauptstadt der Ukraine Respekt zollt. Für die Band ergibt die Umbenennung zu diesem Zeitpunkt Sinn; sie fühlt sich von frischer Dynamik ergriffen, eine Version 2.0 ihrer selbst, lauter und mehr Metal-orientiert (sagen sie). WE’RE ALL GOING TO BE FINE ist ihr Deep Dive in die menschliche Psyche, diesen „Ursprung alles kommenden Bösen“, wie das im CD-Digipak abge­druckte C.G. Jung-Zitat menetekelt. Tatsächlich heben sich die Stücke mit ordentlichem Druck und gutem Pacing von dem ab, was man noch vom Vor­gänger RUPTURE (2022) im Ohr hat – aber ich bin mir nicht völlig sicher, ob hier nicht einfach eine krispere Produktion zu Buche schlägt. Denn die perlenden Synthie- und Sample-Momente, mehr Space Prog als wirklich hart pointierter Post Rock, gibt es immer noch reichlich. Die Band nennt aktuell Filme wie ‘Vergiss mein nicht!’ und Lars von Triers ‘Melancholia’ als Inspiration; Streifen über die Tiefen von Seele und Gedächtnis, über Heilung, und das sind auch die Themen der Texte, die einem in ‘Euphoria’ und ‘Becoming’ (mit Gastsängerin Rebecca Need-Menear) begegnen. Anspieltipps: die kompakten ‘Burst’, ‘Enlightened’ und das nervöse ‘Mantra’ mit seinem Breakbeat-Mittelteil. Mein Favorit: ‘Eclipse’ mit einer sechs­köpfigen Bläsersektion.

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Alissa White-Gluz musste auf vieles im Leben verzichten
Alissa White-Gluz
Weil Alissa White-Gluz alles ihrer Karriere unterordnete, hat sie viele denkwürdige Ereignisse in ihrem Freundes- und Familienkreis verpasst.
Die Musikszene ist häufig ein hartes Pflaster. Das viele Reisen für Konzerte und Tourneen bedeutet für Kreative den Verzicht auf vieles, was das alltägliche Leben ausmacht: Freunde, Familie und generell private Momente. Im Interview mit dem deutschen YouTuber Moshpit Passion sprach die Blue Medusa- und Dragonforce-Frontfrau Alissa White-Gluz über Dinge, die sie aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit verpasst hat. Zweischneidiges Schwert „Ich habe gelernt, dass ich sehr widerstandsfähig bin und dass es sehr wichtig ist, seinem Instinkt zu vertrauen, wenn es um Situationen und Menschen geht. Wenn man diesen Instinkt unterdrückt, kann man es am Ende bereuen“, erklärte Alissa White-Gluz. „Wir…
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