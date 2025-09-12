Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Lüt LÜT

Punk Rock , Crestwood/Loud (10 Songs / VÖ: 12.9.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Die jungen Norweger tragen ihren Namen aus norddeutscher Sicht vollkommen zu Recht, immerhin dürften Lüt gerade mal Mitte zwanzig sein. Trotz ihres noch relativ zarten Alters gelten die vier Musiker als eine der mitreißendsten Livebands derzeit. Auch dank ihrem Punk Rock, der auf LÜT deutlich druckvoller und satter daherbrettert als noch auf dem Zweitwerk MERSMAK, wo noch spürbar mehr Indie Rock- und Post Punk-Vibes mitschwangen. Der Opener ‘Fokk D’ zeigt direkt den Ein­fluss, der auf dem Album über allem steht: Kvelertak. Allerdings ballern Songs wie ‘Smil & Vink’, ‘Gehenna é’ oder ‘Bindingstid På Livstid’ angenehmerweise mit etwas weniger Geschrei und einem Tacken mehr Melodieseligkeit aus den Boxen. Nimmt man noch Turbonegro und frühe Hives hinzu, hat man im Grunde schon die Eckkoordinaten für LÜT. Dass bei ‘Glücksschmied’ kein Geringerer als Bela B mitsingt, braucht niemanden zu wundern, schließlich durften Lüt 2022 Die Ärzte auf deren Stadiontournee begleiten. Mit seiner Dringlichkeit schreit LÜT geradezu danach, live erlebt zu werden.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Dickinson klang wie ein Büffel bei 1. Singversuch nach Chemo
Bruce Dickinson mit Iron Maiden live im Metropolitano Stadium in Madrid am 5. Juli 2025
Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson hat bei "The Charismatic Voice" ausgiebig über seine Stimme und seine Krebserkrankung geplaudert.
Bruce Dickinson hat kürzlich ein ausführliches Interview bei The Charismatic Voice gegeben. Im über zwei Stunden langen Gespräch mit Gastgeberin Elizabeth Zharoff kam auch die Krebserkrankung des Iron Maiden-Sängers von vor rund zehn Jahren noch einmal aufs Tableau. Außerdem rief die "air raid siren" seine Erinnerungen an die ersten Singversuche nach seiner Strahlen- sowie Chemotherapie wach. Zu kurz gewartet "Die technische Diagnose für mich lautete T3 N1 Mo", rekapituliert Dickinson. "Das bedeutet, dass der Tumor [in meinem Hals] als Tumor im dritten Stadium eingestuft wurde. Hier geht es im Grunde darum, wie groß er war. Das ‚N’ weist auf assoziierte…
Weiterlesen
Zur Startseite