Billy Corgan ist eine gewisse Ähnlichkeit zwischen einem Metallica-Riff von James Hetfield und einem The Smashing Pumpkins-Riff aufgefallen.

The Smashing Pumpkins-Mastermind Billy Corgan hat im Interview beim ‘Everblack’-Podcast angemerkt, dass der Metallica-Song ‘Fuel’ "ungeheuerlich nah" an ‘Tales Of A Scorched Earth’ dran ist (Videos siehe unten). Eigentlich drehte sich das Gespräch an dieser Stelle darum, ob die Pumpkins jemals ‘Tales Of A Scorched Earth’ vom 1995er-Album MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS live gespielt haben. Es gibt nur zwölf Noten Dabei setzte Billy Corgan zu seiner Beobachtung an: "Lass mich hier einhaken und sagen, dass ich James Hetfield als Mensch liebe. Ich liebe Metallica, habe sie 1984 gesehen und so weiter. Und James ist wahrscheinlich der beste Riff-Schreiber --…