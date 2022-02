Red Fang lancieren ein kostenloses Online-Game namens ‘Blade To Waste’, das an die Thematik ihres Studioalbums ARROWS anknüpft.

Red Fang, deren mit Spannung erwartetes neues Album ARROWS im Sommer 2021 erschien, geben ihren Fans die Möglichkeit, ihre eigenen Katana-Fähigkeiten zu testen, wie sie im ‘Arrows‘-Video zu sehen sind – und zwar im Videospiel ‘Blade To Waste’. Relapse Records und die Band bieten den drei Bestplatzierten eine Reihe von Preispaketen, darunter als Hauptpreis das Red Fang x Psycho Las Vegas Fortune Hunter Gambler's Pack. Dieses enthält ein individuelles Kartenspiel, Würfel in Casino-Qualität, eine geschmiedete metallische Challenge-Coin mit individueller Box, eine ARROWS-Vinyl und ein T-Shirt. Um in die Auswahl zu gelangen, müssen Teilnehmende einen Screenshot ihres Ergebnisses in den Sozialen…