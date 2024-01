Es besteht offenbar die Möglichkeit, dass das Ozzfest wiederbelebt wird. Dies diskutierten die Osbournes zumindest in ihrem Podcast.

Es gab eine Zeit, da war das Ozzfest eine große Sache -- zumindest in den USA. Das von Ozzy Osbourne angeführte Festival tourte in den späten Neunziger- und Nuller Jahren durch die Staaten. Nun hat Sharon Osbourne in der jüngsten Folge des Familien-Podcasts eröffnet, dass sie sich eine Wiederbelebung des Open Airs vorstellen kann. Riesiger Geldspeicher? Von ihrem Gatten darauf angesprochen, erwiderte Sharon: "Ja, sicher, natürlich." Daraufhin drehte sich das Gespräch um das Thema Geld und die Gagen, die Musikgruppen beim Ozzfest verlangt haben. Tochter Kelly meinte dazu, die Bandmanager müssten hierbei "realistische" Vorstellungen haben. Sharon ergänzte hierzu: "Warum ist es so,…