Fast möchte man das Kissin’ Dynamite-Album BACK WITH A BANG als Motto der neuen Metal Church-Scheibe zitieren. Denn was Gitarrist Kurdt Vanderhoof nun mit seiner aus nachvollziehbaren Gründen runderneuerten Truppe in die Manege wirft, hat es in sich. Da ist zum einen die spektakuläre Besetzung, aus der Dave Ellefson (Ex-Megadeth) und Ken Mary (Alice Cooper, House Of Lords) herausragen. Nicht weniger spektakulär liefert der neue Sänger Brian Allen ab, dessen dehnbare Stimmbänder von wutschnaubend (‘Feet To The Fire’, ‘My Wrath’) bis heiser-keifend (‘F.A.F.O.’) alle Facetten eines erstklassigen Metal-Shouters beherbergen. Nicht zu vergessen das profunde Songwriting, dem Vanderhoof als Komponist und Produzent der Scheibe einen knallharten Sound verpasst hat. Kein Wunder also, dass der 64-jährige Band-Gründer nicht nur stolz wie Bolle, sondern auch von DEAD TO RIGHTS sichtlich überrascht ist. Denn obschon die direkte Vorgängerscheibe CONGREGATION OF ANNIHILATION (2023) ebenfalls nicht von schlechten Eltern ist, sind Metal Church dank Brian Allen anno 2026 wieder eine Macht! Ich sag’s mal so: Wenn Dave Mustaine diese Songs hört, weiß er, wie das Megadeth-Abschiedswerk eigentlich hätte klingen müssen!
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