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Mono SNOWDROP

Post Rock, Temporary Residence Ltd. (8 Songs / VÖ: 12.6.)

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Die 1999 gegründeten japanischen Post-Rocker, bis auf wenige Ausnahmen rein instrumental, leben schon lange in einem eigenen Kosmos. Ruhm, An­erkennung, sich von anderen Post Rock-Band abheben – egal. Ihre beharrliche Selbstreferenzialität erinnert ein bisschen an Acts wie The Cure: nicht musikalisch, klar, aber in der Art, wie sie ohne jede Bezüge zu Dritten und Vierten ihr Ding machen, mit Fans, deren Aufmerksamkeit einzig auf sie gerichtet ist. Eine Band, die im geschlossenen System agiert. In diesen eingeschworenen Zirkel haben sie nun ihr 13. Album gedroppt: SNOWDROP, Schneeglöckchen. Alle Tracks sind nach Blumen benannt. Mit feinem japanischen Sinn für Zwischentöne und Symbolik bedienen Mono die Sprache der Blumen, wo die ‘Gerbera’ für beständige Liebe, ‘Snowdrop’ für Hoffnung und Trost, und ‘Shion’ (der japanische Name einer Aster) für liebende Erinnerung steht. Verlust und Abschied waren zentrale Inspiration, auch der Tod von Steve Albini 2024, dem legendären Ton-Ingenieur, der die Band früh begleitete und den sie als fünftes Mitglied ansah. Neben Trauer schwingen in den neuen Tracks aber auch Dankbarkeit und versonnene Ruhe mit. Man kann sich Mono gar nicht anders denken als nach oben schwebend, in Licht und Katharsis – so, wie in ‘Gerbera’ mit seinem zehnköpfigen Klassikorchester und den Vokalisen eines achtköpfigen Chors. Die orchestrale Ummantelung macht das Album als Ganzes oft süßlich – aber genau das kann man als heilsam empfinden.

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Ann Wilson (Heart): Krebserfahrung war "kein schwarzes Loch"
Ann Wilson mit Heart beim New Orleans Jazz & Heritage Festival am 28. April 2024
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Ann Wilson musste sich zuletzt mit einer Krebserkrankung herumschlagen. In einem neuen Interview mit Jesse Thorn hat die Heart-Ikone nun ausführlich darüber geplaudert. Konkret wollte der Moderator wissen, ob die 75-Jährige neben den Sorgen um „die üblichen Krebs-Begleiterscheinungen“ vornehmlich Angst hatte, „die körperlichen Fähigkeiten zu verlieren, die es ihr ermöglichen“ zu singen und auf der Bühne zu stehen. Wegweisender Optimismus Dies bejahte Ann Wilson: „Ja, natürlich. Ich habe mir tatsächlich mehr Sorgen um meine körperliche Verfassung auf der Bühne gemacht als um alles andere. Das ist eigentlich nicht seltsam, denn ich mache das schon mein ganzes Leben lang. Daher war meine…
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