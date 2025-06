Morbyda grüßen aus Leipzig und präsentieren uns mit UNDER THE SPELL ihr Debütalbum. Der Sänger der Old School-Truppe kommt einem seltsam bekannt vor – und, siehe da, es ist Mogli von Indian Nightmare, der hier ins Mikro keift. An der Gitarre tobt sich Julian „Julez“ Lichtenheld von Sintage aus. Damit dürfte die Schlagrichtung klar sein: Hier kommen Fans des echten Heavy Metal auf ihre Kos­ten. Vermischt mit ein bisschen alten Tribulation-Vibes (‘Mother Of Decay’) hauen uns die Sachsen acht eingängige, aber komplett unkitschige Speed-Hymnen um die Ohren. Man höre den Opener ‘Evil’, das wunderbar nach vorne ballernde ‘Open The Gates Of Fire’, den Mitgröler ‘Turning The Wheel Of Steel’ oder den eingängigen Rausschmeißer ‘Morbid Ways Of ­Dying’.

UNDER THE SPELL bei Amazon

Es ist der Truppe anzumerken, dass sie richtig Spaß an der Mucke und keinerlei Bock auf Kompromisse hat. Jede Wette, dass wir diese Kollegen demnächst auf dem Keep It True, dem Headbangers Open Air und ähnlichen Veranstaltungen zu sehen bekommen. Und wer sein erstes Demo DEMO(N) TAPE nennt, hat sowieso gewonnen. Bockstarkes Debüt mit ein klein bisschen kompositorischer Luft nach oben.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***