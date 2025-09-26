Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Mors Principium Est DARKNESS INVISIBLE

Melodic Death Metal, Reigning Phoenix/Warner (11 Songs / VÖ: 26.9.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Nach über 25 Jahren Band-Geschichte können Mors Principium Est auch mit ihrem neunten Studio­album DARKNESS INVISIBLE überzeugen: Dieses ist von Anfang bis Ende vor allem eines: episch! Zu Beginn des ersten Titels ‘Of Death’ murmelt Vokalist Ville Viljanen lateinische Worte, die wie ein Zauberspruch klingen, mit dem er das Tor zur Hölle öffnet: In rasender Geschwindigkeit brechen hämmernde Drums und mächtige orchestrale Kompositionen über die Hörenden herein. Darüber erhebt sich düsterer gutturaler Gesang. Atmosphärische Riff-Gewitter wechseln sich mit dramatischen Gitarrensoli ab und lassen cineastische Szenen vor dem inneren Auge entstehen. Der betörende, sirenenhafte Gesang der namentlich unbekannten Gastsängerin sorgt in ‘Tenebrae Latebra’ (zu Deutsch: Das Versteck der Dunkelheit) und ‘Aria Of The Damned’ – die sich beide auch gut als Soundtrack für ‘Der Herr der Ringe’ eignen würden – für Abwechslung und Gänsehaut­momente. Letzterer Song stellt mit dem hoffnungsvollen Hymnengesang und dem perfekt harmonierenden „Beauty and the Beast“-Gesangsspiel den Höhepunkt des Albums dar. In ‘Summoning The Dark’ erinnert Viljanen mit seinen tiefen, brutalen Growls an den erwachten Drachen Smaug. ‘All Life Is Evil‘ kündigt böse stampfend die Ork-Armee an, die sich auf den Weg macht, um Chaos und Zerstörung anzurichten. Das Isac Elliot-Cover ‘Makso Mitä Makso’ brettert zum Abschluss richtig los. Trotz jeder Menge Pathos gelingt es den Finnen, nicht zu kitschig zu werden.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Babymetal: Erste japanische Band in Top Ten der Charts
Babymetal
Die Kawaii Metal-Truppe Babymetal setzt mit ihrem neuen Album METAL FORTH neue Chart-Maßstäbe für japanische Bands.
Die Japanerinnen Babymetal haben mit ihrem neuesten Album METAL FORTH, das am 8. August erschien, geschafft, was sonst keine rein japanische Band geschafft hat: Sie sind auf Platz neun der Billboard Charts gelandet und haben somit direkt auch ihre erste Top Ten-Platzierung in den USA einkassiert. Chart-Erfolge In seiner ersten Woche hat METAL FORTH schon über 200 Millionen internationale Streams erreicht und wurde 36.000 Mal verkauft. Allerdings hört der Erfolg der neuen Platte dort nicht auf. Wie Metalsucks auflistet, ist das Album in den USA auf Platz zehn der Spotify Top-Alben und auf Platz zwei der iTunes Album-Downloads. In Japan erreichen…
Weiterlesen
Zur Startseite