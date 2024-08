Laut eigenen Angaben war ...AND JUSTICE FOR ALL-Produzent Flemming Rasmussen gar nicht angetan vom Mix, den ihn Metallica vorlegten.

Flemming Rasmussen hat erneut über den heruntergeschraubten Bass im finalen ...AND JUSTICE FOR ALL-Mix gesprochen. YouTuber Chris Akin fragte den Produzenten der Metallica-Alben RIDE THE LIGHTNING (1984), MASTER OF PUPPETS (1986) und eben ...AJFA (1988), ob er wütend war, als ihm die Band das Ergebnis vorlegte. Unterschiedliche Wahrnehmungen "Ja, das war ich", rekapituliert Rasmussen. "Lars kam und spielte es mir vor. Und ich sah ihn an und fragte: 'Was ist das?' Er antwortete: 'Das ist der Mix.' Ich sagte nur: 'Nein, ist er nicht.' Und er meinte: 'Doch, das ist der Mix.' Ich entgegnete: 'Was? Aber da gibt es keinen…