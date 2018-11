Bei der aktuellen Tournee teilen sich Amaranthe die Bühne mit Powerwolf und Kissin' Dynamite. Hier könnt ihr exklusiv das Tour-Tagebuch der Band lesen.

Lest hier exklusiv das Tour-Tagebuch (wird regelmäßig aktualisiert): Warschau, 1.11.2018: Mit Elize Ryd durch die polnische Hauptstadt https://www.youtube.com/playlist?list=PLVy7ZGXV1GELBNmhIJQezd37Nd0Nmc3yD Ein Tag Verschnaufpause in Hamburg (30.10.2018) "Yesterday was a day off in Hamburg, and once again we indulged inexcellent food, and of course loud rock music at the local rock bars -because when you are having a day off from metal at screaming volumes, you need metal at screaming volumes, haha! Today we are in Berlin, andjust about to hit the stage! Don't miss us if this mighty metal circuspasses through your city!" Tag 5: Hamburg, Mehr! Theater am 29.10.2018 Beim Abstecher…