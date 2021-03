THE FINAL CHAPTER

Seit 1984 im Thrash-Geschäft unterwegs, aber noch immer Bock auf Veränderung: Auf ihrem zehnten Studioalbum präsentieren die von Band-Gründer, Sänger und Gitarrist Volker „Freddy“ Fredrich angeführten Baden-Württemberger Necronomicon mit Schlagzeuger Rik Charron (Ex-Exciter) und Gitarrist Glen Shannon zwei neue Mitglieder aus Übersee. Frischer Wind, der sich auf THE FINAL CHAPTER hörbar niederschlägt: Ereilt einen angesichts des tiefen Röhrens zu Beginn kurz das Gefühl, eine Testament-Platte aufgelegt zu haben, spielen zumeist der kreischend hohe, an Destruction erinnernde Trademark-Gesang des Fronters sowie gekonnt komponierte, energetische Riff-Läufe die Hauptrolle.

THE FINAL CHAPTER bei Amazon

Während die ballernden Auftaktstücke schnell zur Sache kommen und vorbehaltlos überzeugen, bemühen sich Necronomicon im Verlauf hinsichtlich Tempo und Ausgestaltung um Abwechslung: ‘Purgatory’ beginnt mit gesprochenen Worten, das von ruhigen Klängen eingeleitete ‘Spilling Blood’ lässt im Refrain an Slayer denken und beinhaltet im Mittelteil ­dunkle Mitsingchöre, während ‘Justice’ anfangs unterschiedliche Stimmen inkludiert. Am meisten Spaß macht die Platte aber immer dann, wenn furiose Thrasher wie ‘Me Against You’ den Nacken unter Strom setzen.

***

