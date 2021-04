Schlagzeuger Brant Bjork versucht seine eingeschlafene Beziehung mit Queens Of The Stone Age-Mann Josh Homme und damit Kyuss wiederzubeleben.

Queens Of The Stone Age-Mastermind Josh Homme hatte im Sommer 2020 seine Gedanken zu einer möglichen Reunion der Stoner-Legenden Kyuss geäußert. Er klang dabei nicht abgeneigt und so, als ob er der Band noch einmal ein würdiges Ende bescheren wolle. Von diesem Gedankenspiel angestachelt meldete sich Brant Björk bei Homme, wie der ex-Kyuss-Drummer im Interview im "Hobo On The Radio"-Podcast verriet (siehe unten). Stell’ die Verbindung her Bjork, der gerade mit Nick Oliveri die neue Band Stoner gegründet hat, meinte, man hätte Kyuss 1995 nie auflösen sollen. Aber sie seien damals noch jung gewesen und wussten es nicht besser. Um…