Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 22.10. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Massacre, Green Lung und 1914.

Cradle Of Filth EXISTENCE IS FUTILE atmet mit jeder Pore den andersweltlichen Charme alter Vampirerzählungen, den Lovecraft’schen Horror und die viktorianische Todesbesessenheit, die den Engländer seit ziemlich genau 30 Jahren umtreiben. (Hier weiterlesen) Dream Theater Erstmals mit einem Mix und Mastering von Andy Sneap versehen, tönt A VIEW FROM THE TOP OF THE WORLD klanglich entsprechend kraftstrotzend aus den Kopfhörern. Doch wie ist es um die Qualität der Songs bestimmt? Abgesehen von dem eröffnenden ‘The Alien’, welches zu lange... (Hier weiterlesen) U.D.O. Wenn man nicht aufpasst, geht die neue Studioscheibe GAME OVER schnell unter. Das jedoch wäre wirklich jammerschade, da…