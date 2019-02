Gene Simmons und Paul Stanley sind offen für Gast-Performances von ehemaligen Kiss-Mitgliedern, und Ace Frehley kontert hart.

Im Vorfeld der als Abschiedstournee angekündigten "End Of The Road"-Tournee von Kiss, die am 31. Januar 2019 in Vancouver, Kanada, startet, war und ist die Fan-Gemeinde neugierig. Und zwar darauf, welche einstigen Mitglieder der US-Rocker wohl teilnehmen werden. Speziell geht es dabei natürlich um die Gründungsmitglieder Ace Frehley und Peter Criss. Die Wogen zwischen Simmons und Frehley schienen sich zuletzt auch geglättet zu haben, schließlich entstammt Frehleys Soloalbumtitel SPACEMAN einem Vorschlag von Simmons. Zudem sind auf dieser Platte auch zwei Songs enthalten, die von beiden zusammen geschrieben wurden. Außerdem waren Simmons und Frehley gemeinsam auf Tour in Australien, wonach Frehley…