Heute Abend um 23.20 sollten Fans von Saltatio Mortis auf jeden Fall Kabel Eins einschalten Dort wird nämlich ein ganz besonderer Auftritt der Band gezeigt.

Konzert von Saltatio Mortis in legendärer Kneipe Heute Abend wird es endlich mal wieder richtig laut im Fernsehen! Auf Kabel Eins kann der geneigte Metal-Fan nämlich einen exklusiven Auftritt von Saltatio Mortis bestaunen. Die Aufnahme entstand im Zuge der recht neuen Kneipenkonzert-Reihe, bei der bisher nur die Schlaftabletten von Sportfreunde Stiller auftreten durften. Ein Grund mehr also, am heutigen Abend des 26. Oktober um 23:20 auf Kabel Eins zu schalten. Zeitgleich wird die Show auch auf der Online-Plattform Joyn gestreamt und dort in der Mediathek verfügbar bleiben. Die Kneipe, in der das ganze stattgefunden hat, ist auch nicht irgendeine Kaschemme.…