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Plaindrifter GESTALT

Stoner Prog, Ripple (6 Songs / VÖ: 19.6.)

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Auf seinem zweiten Album präsentiert sich das in Gelsenkirchen ansässige Stoner-Trio mit Psych- und Prog-Tendenzen musikalisch wie menschlich erweitert. So steuert nicht nur Philipp Seitzer Keyboard-Klänge bei, sondern wird zusätzlich zu Schlagzeuger Marcel „Uwe“ Kloß’ Leadvocals auch Gastgesang von Ryan Garney (High Desert Queen) sowie Lena Schneider geboten. GESTALT profitiert von der damit gewonnenen Mehrflächigkeit, die auch Fans von Elder oder King Buffalo zusagen dürfte. Genauso kommt die Grunge-Anhängerschaft ob der Gesangsmelodien oder an Mastodon geschulten Dynamikdemonstration von ‘In Anima’ auf ihre Kosten. Beachtenswert bleibt darüber hinaus, wie Gitarrist Nils Stecker es schafft, seinem Instrument zuweilen Läufe zu entlocken, die eher ein Banjo als eine E-Gitarre evozieren. Bei aller Genre-gewohnten atmosphärischen Finesse (und der druckvollen wie detailreichen Produktion von Robin Stirnberg) darf man allerdings die Song-schreiberische Klasse der sechs Kompositionen keineswegs unter den Tisch fallen lassen. Egal ob im vorherrschenden Siebenminütersegment oder im Rahmen eines kurzen, lieblichen instrumentalen Interludiums wie ‘Respite’: Der Pott-Dreier überzeugt.

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Evergrey wissen nicht, warum Gitarrist Henrik Danhage ging
Evergrey @ Summer Breeze 2025, 15.8.2025
Evergrey mussten zuletzt den Ausstieg ihres Gitarristen Henrik Danhage verkraften, der die Band offenbar verließ, ohne zu sagen, warum.
Offene Kommunikation will gelernt sein. Offenbar hatten Evergrey und ihr ehemaliger Gitarrist Henrik Danhage ihre Probleme damit. In einem Interview mit Metal Side spricht Frontmann Tom S. Englund über die Trennung von Danhage und warum die Band für ihr neues Album ARCHITECTS OF A NEW WEAVE keinen neuen Gitarristen einstellte. Kommunikationsprobleme Auf die Frage, ob Danhage noch an der Platte mitgewirkt habe, antwortet der Sänger: "Nein, hat er nicht. Dieses Album haben wir zu viert aufgenommen. Wir konnten mit Henrik keine vernünftige Kommunikation schaffen und mussten eine Entscheidung fällen, weil wir kurz vor dem Mischen standen und noch immer keine Soli…
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