2026 scheint das Jahr der schlafenden Giganten zu sein. Erst ver­öffentlichen ­Converge LOVE IS NOT ENOUGH, und einen Monat später kehren Poison The Well aus ihrem 16 Jahre langen Exil zurück. Wer auf düsteren Metalcore steht, kommt dieses Jahr definitiv auf seine Kosten. Im Gegensatz zu ihren Genre-Kollegen Converge setzt die Band aus Florida auf PEACE IN PLACE aber nicht auf Dissonanz und Aggression, sondern auf Fragilität und rohe Emotionen. Poison The Well gelingt es auf ihrem neuen Album mühelos, Metalcore und Post Hardcore zu kombinieren – eine Kunst, die die Amerikaner auch nach über einem Jahrzehnt in der Versenkung noch makellos beherrschen. Brutale Breakdowns und rohe Screams tanzen im harmonischen Einklang mit ruhigen Melodien und bezauberndem Klargesang. PEACE IN PLACE umgibt

eine Aura der Melancholie, doch zu­-gleich durchdringt Songs wie ‘A Wake Of ­Vultures’ unbeschreibliche Energie. Ein Album der Gegensätze, aber auch gleichzeitig ein unglaublich filigranes Erlebnis, das begeistert, bedrückt und den Hörer förmlich hypnotisiert. Poison The Well sind und bleiben Meister der emotionalen Musik.

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