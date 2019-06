ONLY DEATH CAN SAVE YOU

Dem Motto ONLY DEATH CAN SAVE YOU ist dieser Tage selbstredend und bedingungslos zuzustimmen – Punkt für Maltas führende Brutal-Deather! Deren siebtes Studioalbum öffnet mit ‘The Charlatans Enunciation’ sofort die Tore der Hölle und lässt geneigte Todesfanatiker sich im siebten Himmel wähnen. Ähnlich durchschlagend brandschatzen im Verlauf der Titel-Track und das Finale ‘From The Fire Where It All Began’. Die Neigung des Fünfers dazu, auch mal die Geschwindigkeit zu drosseln und gespanntes Unbehagen vor dem nächsten Sperrfeuerwerk auf­zubauen, zeigt etwa ‘Evil Be To Him Who Evil Seeks’.

Keine Kompromisse kennt hingegen ‘Unholy Man’, das mit Haut und Haaren verschlingt und sich in der Folge nur ein wuchtig-schleichendes Massiv wie ‘Embrace Your Messiah’ als Gegengewicht leisten kann. Die enorme Varianz in Beheadeds zumeist packendem Werk zeigt nicht zuletzt das sonore Intermezzo ‘Gallows Walk’. Man muss sich in einer ablehnenden bis verachtenden Stimmung befinden, um diesen Fetzen biestiger Bestialität zu würdigen – an ebensolchen Tagen schlagen die Malteser aber erbar­mungslos zu und ein. ONLY DEATH CAN SAVE YOU? Ja zur Hölle!