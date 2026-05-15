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Port Noir THE DARK WE KEEP

Alternative Rock, Insideout (11 Songs / VÖ: 15.5.)

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Nach vier Jahren Pause melden sich die Schweden Port Noir mit ihrem fünften Studio­album THE DARK WE KEEP zurück. Bereits die erste Single-Auskopplung ‘Redshift’ gibt die Richtung vor: Vokalist und Bassist Love Andersson wechselt im Stil von Sleep Token oder President zwischen unaufgeregtem Sprech- und hohem Klargesang. Letzterer entfaltet besonders in den emotionalen, offenen Refrains seine volle Wirkung. Die moderne Produktion verbindet auf zeitgemäße Weise düstere, progressive Riffs mit Einflüssen unter­schiedlichster Stilrichtungen. Im Vergleich zum Vorgänger CUTS fällt THE DARK WE KEEP insgesamt weniger Hip-Hop-lastig und eingängig aus, sondern deutlich melancholischer und dunkler. Dichter Sound, der dröhnende Bass und eine schwebende Atmosphäre erzeugen eine konstante Spannung, die zwischendurch von wuchtigen Breakdowns wie in ‘Bloodlust’ durchbrochen wird. Auch wenn einzelne Stücke mit treibenden Drums (‘Reverie’) und explosiven Riffs (‘Burst’) phasenweise mehr Tempo aufnehmen, bleibt die Grundstimmung überwiegend verträumt und wabernd. Insgesamt lädt THE DARK WE KEEP eher dazu ein, als geschlossenes Werk erlebt zu werden, als dass einzelne Songs klar herausstechen.

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Nine Inch Nails: Trent Reznor schließt Konzerte nicht aus
Trent Reznor mit Nine Inch Nails am 28. Mai 2022 beim Boston Calling Music Festival
Entgegen einer kürzlich erfolgten Aussage von Trent Reznor könnten Nine Inch Nails doch noch einmal Konzerte spielen.
Vor einigen Wochen erschreckte Trent Reznor die Fans von Nine Inch Nails, als er während eines Konzerts in Tulsa, Oklahoma zwischen zwei Songs sagte: "Ich weiß nicht, ob wir hiernach weiterhin auf Tour gehen werden." Dieser Kommentar wurde dem Chef der Industrial-Metaller so ausgelegt, dass die Möglichkeit besteht, dass seine Band überhaupt nicht mehr Konzerte spielt. Das war jedoch eine falsche Deutung, wie der 60-Jährige nun klargestellt hat. Berechtigte Hoffnungen So meldete sich Reznor bei der finalen Liveshow der Nordamerikatournee von Nine Inch Nails im kalifornischen Sacramento zu Wort und rückte seine vorherige Aussage ins rechte Licht: "Wie manche von euch wissen…
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