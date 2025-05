Dass Pridian nicht neu im Game sind, hört man sofort. Schon unter ihrem früheren Namen Æøns machten sie mit THE ROTTEN UNKNOWN 2021 auf sich aufmerksam – und wurden prompt für den „Metal Album Of The Year“-Award bei den „Estonian Music Awards“ nominiert. Die estnische Formation legt nun mit ­VENETIAN DARK ein erneutes Debüt vor, das nicht bloß auf Lautstärke setzt, sondern auf Substanz. Wo andere Metalcore-Acts Dauerfeuer und Dauerwucht priorisieren, überzeugen Pridian mit Struktur, Atmosphäre und einem feinen Gespür für Dynamik, und das bemerkenswert souverän. Jeder Song auf der neuen Scheibe vereint zwei gegensätzliche Pole: rohe Aggression und fließende Offenheit. Tief gestimmte Gitarren und zerstörerische Shouts treffen auf flächige Synthies, klare Gesangs­linien und melodische Hooks. Doch statt bloßem Kontrast entsteht ein stimmiges Zusammenspiel. Jeder Track wirkt wie ein kontrolliertes Wechselspiel aus Härte und Ruhe, Eskalation und Zurückhaltung.

Auch klanglich ist das Album ein Statement: fett produziert, technisch präzise, dabei immer differenziert und nie über­laden. Highlights des Werks sind unter anderem das gnadenlos treibende ‘Out For Blood’, das atmosphärisch aufgeladene ‘Ruin’ oder das düster-groovende ‘Endless’. Pridian beweisen damit, dass sie eine Band sind, die man nicht nur im Auge behalten, sondern auch vor allem ganz laut im Ohr haben sollte.

