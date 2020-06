Der Titel der neuen Protest The Hero-Platte hat nichts mit der Dieter Hallervorden-Lautmalerei „Palim-palim“ am Hut, sondern bezeichnet ein historisches Manuskript, dessen eigentlicher Text abgeschabt oder gewaschen und das anschließend neu beschriftet wurde. Vielleicht wollen die Kanadier die amerikanische Geschichte neu schreiben, an sie erinnern oder aber den Umgang mit ihr kritisieren. Denn wie bereits die ersten beiden Singles ‘The Canary’ und ‘From The Sky’ vermuten ließen, drehen sich die Lieder des Albums um Geschichtsereignisse und Persönlichkeiten der USA. Begleitet werden diese von großen Melodien und Klangkonstruktionen, die teilweise schon fast an große Musical-Nummern erinnern.

Das ist hauptsächlich Rody Walkers Stimme geschuldet, die zu neuen Höchstformen aufsteigt und viel Abwechslung bringt: mal eindrucksvoll pompös, mal extrem stürmisch, und dann wieder grollend aggressiv. PALIMPSEST wird von vielen schönen Spielereien geschmückt, doch dabei wird es an keiner Stelle zu verkopft, so dass die Platte längst nicht nur etwas für Technik-Nerds ist. Gitarren und Gesang überbieten sich an manchen Stellen jedoch gegenseitig, weswegen es ab und zu sogar noch etwas weniger sein dürfte. Sieben Jahre Warten auf den neuen Langspieler haben sich dennoch auf jeden Fall gelohnt.

