Callejon greifen 2025 in frischer Besetzung neu an. BastiBasti und Thorti freuen sich über drei neue Mitglieder an Drums und Gitarren.

Bei Callejon waren nach der diesjährigen Festivalsaison drei Band-Mitglieder ausgestiegen: Schlagzeuger Max „Kotze“ Kotzmann sowie die beiden Gitarristen Christoph „Kotsche“ Koterzina und Bernhard „Berni“ Horn orientierten sich um. Nun präsentieren die zwei verbleibenden Musiker Bastian "BastiBasti" Sobtzick (Gesang) und Thorsten "Thorti" Becker (Bass) die neue Besetzung ihrer Metalcore-Formation. Aufbruchstimmung Frisch hinzu stoßen Daniel Pampuch am Schlagzeug, Alan Kassab sowie Denis "Mille" Milenkovic an den Gitarren -- und machen Callejon erneut zum Quintett. Die ersten gemeinsame Auftritte stehen ebenfalls bereits fest. So wird die Gruppe am 1. Februar 2025 im Rahmen des Escalation Fest in Oberhausen ihr Live-Debüt in der neuen…