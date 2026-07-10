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Ravaged By The Yeti SNOWBOUND HORROR

Death Metal, Testimony (11 Songs / VÖ: 10.7.)

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Mittlerweile ist es nicht leicht, einen Band-Namen zu finden, der noch nicht benutzt wurde. Besonders, wenn man wie Sänger und Gitarrist Rogga Johansson parallel in einigen Dutzend Bands aktiv ist (unter anderem Ribspreader und Paganizer). Auch seine zwei Band-Kollegen können auf einige Erfahrung zurückblicken, unter anderem waren Jon Rudin (Schlagzeug) und Michael Borders (Bass) beide bei den Szeneveteranen Massacre unterwegs. Dennoch scheint Ravaged By The Yeti kein kurzlebiges Fließbandprojekt zu sein, immerhin ist SNOWBOUND HORROR bereits die zweite Scheibe, und musikalisch kann man die Band trotz des schrägen Yeti-Konzepts durchaus ernst nehmen. Am ehesten dürften sich Fans des frühen amerikanischen Death Metal angesprochen fühlen. Riff-lastige, meist im Midtempo angesiedelte Songs, getrieben von Doublebass und tiefgutturalem Gesang, der an Chris Barnes erinnert. Gemäßigte Blastbeats finden sich auch, allerdings nur sehr sporadisch. Die Songs sind bewusst simpel und eingängig, aber dennoch abwechslungsreich gehalten. Dabei kommt zwar nicht Yeti-Metal als neues Genre heraus, aber wer grundsoliden Death Metal im Old School-Gewand mag, dürfte SNOWBOUND HORROR einiges abgewinnen können.

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