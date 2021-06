Blumentipps im Frühling: Nach nur sechs Wochen Blütezeit schenkt uns das Löwenmäulchen mit seinen Samenkapseln wunderschöne Totenköpfe.

Obschon eine Blume im Knopfloch nicht unbedingt zum Accessoire einer Metal-Kutte gehört, würden sich die Löwenmäulchen-Samenkapseln durchaus gut dafür eignen. Ist die Pflanze abgeblüht, verbleiben nur noch die Samenkapseln am Stiel. Und umgedreht sehen diese aus wie Totenköpfe – zum Teil mit einer langen Stabnase. Sind Ähnlichkeiten mit den Masken von Ex-Slipknot-Perkussionist Chris Fehn rein zufällig? https://www.youtube.com/watch?v=lxjvfGIIfig Also ran an die Samen und gepflanzt, was der Boden hält! April ist der beste Monat dafür. "Der Standort des Löwenmäulchens sollte sonnig und warm sein, allerdings bildet es auch an halbschattigen Standorten seine Blüte aus. Bei der Substratwahl ist es relativ anspruchslos,…