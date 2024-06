Der frühere Scorpions-Trommler und -Texter Herman Rarebell hatte für ‘Rock You Like A Hurricane’ zunächst einen anderen Titel im Sinn.

‘Rock You Like A Hurricane’ hat es leider (noch) nicht geschafft, zur Torhymne für den englischen Stürmer Harry Kane in der Allianz Arena zu werden. Nichtsdestotrotz zählt der Song zu den größten Hits der Scorpions. Nun hat Drummer und Texter Herman Rarebell in einem Interview mit dem britischen Classic Rock Magazine verraten, dass er ursprünglich einen leicht anderen Titel für das Lied im Kopf hatte. Schraube locker So schwebte dem heute 74-Jährigen damals tatsächlich vor, den Track ‘Fuck You Like A Hurricane’ zu nennen -- einfach, um maximal anzuecken. "Ich dachte, wir brauchen einen Rock-Song mit einem Text, der verboten…