System Of A Down haben einen Live-Stream am 30.1. angekündigt, mit dessen Einnahmen die Band unter anderem Prothesen für Soldaten beschaffen will.

System Of A Down wollen das kriegsgebeutelte Armenien beziehungsweise die Republik Arzach weiterhin unterstützen. Und zwar haben die US-Musiker um Sänger Serj Tankian für den 30. Januar einen Live-Stream angekündigt, mit dem sie Spenden für verwundete Soldaten sammeln wollen. Mit dem Geld sollen dringend benötigte medizinische Hilfe sowie Prothesen beschafft werden. Lasertherapie & Prothesen "In den tragischen Nachwehen der ungeheuerlichsten Gewalt in dem Gebiet seit 1994", schreiben System Of A Down in der Ankündigung (siehe Facebook-Post unten), "haben Soldaten der Verteidigungsarmee der Republik Arzach und Armenien (darunter viele Freiwillige) Kriegsverbrechen durch die Hände der Invasoren erlitten - Aserbaidschan, begünstig durch…