Die Pariser Rap Metal-Formation liefert mit ihrem neuen Werk einen weiteren Abstecher in die bunte Welt der Manga. Die Faszination, welche die Franzosen für die japanische Kultur und besonders die japanischen Comics hegen, wird auf jeder Platte deutlich. Nach ‘Turbo-Intro’, das sich anhört wie ein Ausschnitt aus einem japanischen Science-Fiction-Film, leiten ein packendes Riff sowie DJ Scratching-Effekte den darauffolgenden Rap Hardcore-Wirbelwind ein. Die aggressiven und unmelodischen Vocals von Victor „Vithia“ Leroy heben sich von modernem Hardcore ab und sorgen für eine zusätzliche Dissonanz, die durch das Album fegt. Für Abwechslung sorgt der Unterstützer der Band, Florent Salfati von Landmvrks, der ‘Back 2 Basics’ seine Stimme verleiht. Zusammen erschaffen die Franzosen einen knallharten Song, der die Energie des Albums weiter ankurbelt und somit auf die die folgenden Lieder vorbereitet. Zweiter Gast auf der Platte ist nämlich der ehemalige Betraying The Martyrs-Frontmann Aron Matts, der in ‘Nemesis’ im Duett mit Leroy shoutet. Gemeinsam schaukeln die beiden Vokalisten das Lied zu einem intensiven Breakdown hoch, der mit seinen herben Growls schon beinahe im Deathcore landet. Daraufhin entschwindet die Musik wieder schnell in die aggressive Gleichförmigkeit des Rap Hardcore. Gut vorstellbar, dass das Album besonders live für gute Laune sorgen wird.

