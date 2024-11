Was Cannibal Corpse-Gitarrist Erik Rutan durch die zwei Hurrikans in Florida geschehen ist, will niemand am eigenen Leib erleben.

Cannibal Corpse-Gitarrist Erik Rutan brach bekanntlich schon am 28. September 2024 die Europatournee der Band ab und flog zurück zu seinem Zuhause in St. Petersburg, Florida, weil zwei Tage zuvor Hurrikan Helene über den US-Bundesstaat gefegt war. Nachdem am 9. Oktober mit Hurrikan Milton der nächste Wirbelsturm vorbeigezogen war, hat sich der Metaller nun in den Sozialen Medien zu Wort gemeldet. Demnach sei "90 Prozent von allem", was er und seine Familie besitzen, entweder beschädigt oder zerstört. Schwere Schäden "Wir sind so dankbar für all die Liebe und Unterstützung, die wir bekommen haben", findet der Cannibal Corpse-Musiker. "Die positiven Worte,…