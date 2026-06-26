Es wird Zeit, der Welt eine Platte zu servieren, die alle Aspekte des guten alten Rock’n’Roll vereint! Das dachte sich anscheinend Doro-Gitarrist Bas Maas, als er sich mit Sängerin Maggy Luyten zusammensetzte, um mit Rock Justice ordentlich in der Klischeekombüse zu rühren. Herausgekommen ist flott durchgetakteter Classic Rock mit einer guten Prise Achtziger-Metal – angerichtet mit appetitanregenden Namen wie ‘Rockers Confession’ oder ‘Chicks Can’t Rock’. Klingt erst nach Tiefkühlgericht vom Discounter (angeregt vom grausig-lieblosen KI-Cover), doch hat man den ersten Bissen geschluckt, schmeckt man durchaus leckere Aromen heraus – und eine gesunde Portion Ironie. Denn das dampfige Accept-Riff von ‘Shape Up Or Ship Out’, das sich aus einer gelungenen Kombi aus schnellen Maschinengewehrakkorden und breiten Powerchords zusammensetzt, oder auch das Cover des Foghat-Klassikers ‘I Just Wanna Make Love To You’, dem die schnellere und härtere Spielweise mit weiblichem Gesang gut steht, machen wirklich Laune. Aber das Beste ist natürlich das Dessert: Der Rausschmeißer ‘First In Line’ ist ein hymnisches Duett zwischen Maggy und Bas Maas’ Chefin Doro – und die Nummer hätte so auch direkt von ihrer letzten Platte stammen können. YOU’VE BEEN SERVED mag zwar nicht an allen Stellen ein Leckerbissen sein und etwas abgenagt wirken, doch gibt es genug Häppchen, die gut im Magen liegen!

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***