Marcus Siepen von Blind Guardian spielt ‘Diablo II: Resurrected’ – in der zweiten Episode von „Let’s Play And Talk Metal” mit Gregor Kartsios!

Bleibt ein Weilchen und hört zu: METAL HAMMER bringt Gaming aufs Level „Very Hard“! Unser neues Let’s Play-Format „Let’s Play And Talk Metal“ ist von Metallern, mit Metallern, für Metaller, aber mit dem Augenmerk ausnahmsweise nicht auf Musik, sondern auf (Lieblings)Video- und Computerspiele eurer Riff-Helden. Diesmal greift Marcus Siepen zum Controller. Der Blind Guardian-Gitarrist stürzt sich auch nach 400 Spielstunden noch mit maximaler Begeisterung in ‘Diablo II: Resurrected’. Während der Action-reichen Dämonenjagd erzählt der Musiker von seiner Leidenschaft für die Reihe, seinen ersten Spiele-PC für ‘Doom’ und die Vorzüge seiner Nintendo Switch zum aufgemotzten Gaming-Laptop – aber auch über schwere…