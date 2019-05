THE BEGINNING… DOESN’T KNOW THE END

Bei Hardcore-Alben scheint es immer wieder nahezu unmöglich, ein gereiftes Urteil abzugeben, wenn man nicht mindestens einmal ein Live-Konzert der Band mitbekommen hat. Dazu hatte man bei den Genre-Urgesteinen Ryker’s in den vergangenen Jahren das ein oder andere Mal die Möglichkeit – so beispielsweise beim zehnten Jubiläum des With Full Force Festivals. Auch beim dritten Album seit der Band-Reunion im Jahr 2014, THE ­BEGINNING… DOESN’T KNOW THE END, hat es sich der Trupp aus Kassel in seinem musikalischen Nest erneut gemütlich gemacht. Riffs und Rhythmen heizen mächtig ein, und ein paar musikalische Spielereien wie in ‘Old Passion’ motzen dann auch punktuell etwas auf und machen Spaß.

Dennoch fehlt es dem klassischen Hardcore-Geballer zuweilen an Energie. Nachdem Frontmann Kid D vor der letzten Veröffentlichung NEVER MEANT TO LAST durch ­Dennis ersetzt wurde, kommen die Shouts in Sachen schmetternde Energie leider zu kurz, auch wenn diese mit den typischen Mitgrölchören zum Teil den Rücken gestärkt bekommen. Hinzu kommt, dass die Platte mit ihren 15 Tracks eine beachtliche Länge aufweist, weshalb THE ­BEGINNING… etwas an Kraft einbüßt. Das ein oder andere Lied ­weniger würde dem Ganzen guttun.