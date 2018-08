Am 20. Juli erscheint das neue Powerwolf-Studioalbum THE SACRAMENT OF SIN. Lest hier unser Track by Track aus der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe.

Den kompletten Bericht aus dem Studio findet ihr in unserer aktuellen METAL HAMMER-Juliausgabe! Powerwolf haben ihr siebtes Album fertiggestellt. Matthew Greywolf und Falk Maria Schlegel luden die europäische Presse nebst Mitgliedern ihres Fanclubs „Cultus Luporum“ zu einer Hörprobe der besonderen Art nach Berlin ein. Die Hörprobe: THE SACRAMENT OF SIN VÖ: 20. Juli Fire & Forgive Typischer Opener à la ‘Amen & Attack’: Stimmungsvolles, getragenes Intro, dann Attila Dorn. Furiose Melodien laden zum Mitnicken ein, danach der sich steigernde Refrain. Mittig lateinische Passagen und ein metallisch klirrender Headbangpart mit herrlichen Gitarrensoli. Demons Are A Girl’s Best Friend Ein Schrei, dann…