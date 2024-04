Scorpions-Gitarrist Rudolf Schenker hat sich zu seiner komplizierten Beziehung zu Bruder Michael geäußert. Selbiger sei ein "extremer Mensch".

Michael Schenker hat keine gute Meinung über seinen Bruder und Scorpions-Gitarrist Rudolf Schenker. Ersterer bezeichnete Zweiteren zum Beispiel 2021 als Mobber, der ihn ausnutze. Darüber hinaus behauptet Michael, Rudolf habe seinen kompletten Stil sowie sein Gitarrenspiel kopiert. Der Streit dreht sich auch um die Songwritingcredit am Song ‘Coast To Coast’. Nun hat sich der Ältere der beiden Brüder am 12. April in der "Trunk Nation With Eddie Trunk"-Show auf SiriusXM zu seinem Verhältnis mit seinem jüngeren Familienmitglied geäußert. Extremer Mensch "Ich liebe ihn", so Rudolf Schenker über Michael. "Er ist eine tolle Person. Ich habe auf ihn aufgepasst, seit er…