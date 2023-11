Bei einem Vince Neil-Gig am Samstag in den USA fielen Schüsse. Eine Person wurde schwer verletzt, ein Verdächtiger ist gefasst.

Vince Neil ist am Samstag, den 23. September auf dem Oklahoma State Fair aufgetreten. Die Veranstalter mussten den Auftritt jedoch vorzeitig abbrechen, weil es auf dem Messegelände eine Schießerei gab, offenbar eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen. Der Mötley Crüe-Sänger und seine Band wurden in ihre Garderobe bei der Chickasaw Country Entertainment Stage geleitet. Die Schüsse fielen etwa 100 bis 200 Meter weiter beim Bennett Event Center. Isoliertes Ereignis Die Show von Vince Neil startete um 20 Uhr Ortszeit, um kurz vor 21 Uhr flogen dann laut Polizeiangaben die Kugeln. So habe eine Person eine Waffe gezogen und auf jemanden…