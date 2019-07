Gene Simmons hielt einen spontanen Vortrag im Pentagon, dem US-amerikanischen Verteidigungsministerium, in Amerika und ließ sich anschließend auch im Weißen Haus blicken.

Kiss-Bassist Gene Simmons stattete am Donnerstag, den 16. Mai, dem Pentagon, dem Hauptsitz des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums, einen überraschenden Besuch ab, wie The Hill berichtete. Dabei hielt er einen Vortrag, in dem er sich bei den amerikanischen Truppen für ihre Dienste bedankte und über die Erfahrungen seiner Mutter, die Ende des letzten Jahres im Alter von 93 Jahren starb, im Konzentrationslager sprach. Er erzählte in diesem Zusammenhang auch über die Werte, die ihm seine Mutter über Amerika vermittelt hatte. Er sagte: "Ich bin ein stolzer Sohn einer KZ-Überlebenden. Meine Mutter war 14, als sie im Konzentrationslager war.“ Er machte während seines…