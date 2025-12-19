Toggle menu

Scheitan WINE FOR A TORMENTED SOUL

Gothic Rock, The Circle Music/Broken Silence (8 Songs / VÖ: 19.12.)

2024 feierten Scheitan ihr Comeback und veröffentlichten mit SONGS FOR THE GOTHIC PEOPLE ihr erstes Album nach 25 Jahren. Nun folgt WINE FOR A TORMENTED SOUL. Das fünfte Studioalbum der schwedischen Formation startet mit ‘A Kiss Of Death’ und ‘Heaven Tonight’ und liefert gleich zu Beginn zwei tanzbare Gothic-Ohrwürmer. ‘Döden Är Helt Underbar’ (zu Deutsch: Der Tod ist absolut wundervoll) kommt tiefsinnig und getragen daher. Einem Abschiedsbrief gleich liegt so viel Fragilität in Pierre Törnkvists Stimme, als wäre er kurz davor, dem Tod zu begegnen. ‘Love n’ Death’ ist eine weitere Uptempo-Nummer, die ohne Weiteres das Zeug zur Gothic-Hymne hat. Dann wird es melancholisch und auch ein bisschen schaurig: Dezente Gitarren und dominierende Synthesizer-Klänge sorgen dafür, dass ‘Every Little Thing’ wie ein düsteres Schlaflied für Kinder klingt. Wie passend, dass am Ende auch eine Kinderstimme zu hören ist. In ‘Out Of Here’ beherrschen vor allem die Beats die Gangart des Songs, wenngleich auch dieser eher von der gediegenen Sorte ist. ‘Dream Away’ geht indes etwas flotter voran und bildet den dunkelromantischen Abschluss. WINE FOR A TORMENTED SOUL wirkt sauber eingespielt und produziert, und einige der Texte gehen wirklich unter die Haut. Leider entsteht partiell der Eindruck, als hätten Scheitan eine Goth Rock-Blaupause aus den Neunzigern mitgenommen und sie für ihre neuen Songs verwendet. Dadurch bleibt am Ende bedauerlicherweise wenig hängen.

***
