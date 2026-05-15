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Self Deception ONE OF US

Modern Metal, Napalm (12 Songs / VÖ: 15.5.)

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Was wären Electric Callboy ohne ihre augenzwinkernden, komplett übertriebenen Inhalte und Auf­machungen? Könnte eine „normale“ Band den gleichen Sound machen? Self Deception nehmen sich dieser Aufgabe an, wobei die Castrop-Rauxler nur einen Eckpfeiler des Spektrums der Schweden bilden (siehe unter anderem ‘Time’s Up’ und ‘Death Of Me’). Ebenfalls noch mit in der Melange schwimmen Musical-­Melodien à la Ice Nine Kills (‘Wake Up’, ‘Break’), ein paar unterschwellige Nu Metal-Anklänge der Marke Skindred sowie die im modernen Metalcore all­gegenwärtigen Architects. Das Ganze wirkt durchaus etwas zusammengeklaut – besonders ‘Ketamine Cowboy’, in dem sich Self Deception wie Dominum (‘The Dead Don’t Die’) beim traditionellen Kinderlied ‘Hush, Little Baby’ bedienen. Doch da Frontmann Andreas Clark, Schlagzeuger Erik Eklund, Bassist Patrik Hallgren und Gitarrist Ronny Westphal alle Stücke auf ihrem siebten Studio­album auf möglichst einprägsam trimmen, dürften sie weiterhin vorzeigbare Streaming-Zahlen verbuchen.

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Meshuggah: 35 Jahre Debüt CONTRADICTIONS COLLAPSE
Meshuggah-Contra-q
Es ist bereits 35 Jahre her, dass Meshuggah ihr erstes Studioalbum CONTRADICTIONS COLLAPSE veröffentlichten. Wir blicken zurück.
Wenn man heute CONTRADICTIONS COLLAPSE hört, muss man als Meshuggah-Kenner unweigerlich schmunzeln. Nicht, weil es schwach wäre - eher ganz im Gegenteil. Man freut sich, weil man hier eine Band hört, die gerade erst beginnt, sich selbst zu entdecken. Meshuggah stehen 1991 noch mit einem Bein im Thrash der Achtziger, mit dem anderen aber schon im Abgrund einer Zukunft, die sie selbst erst noch definieren werden. Von Metallien zu Meshuggah: die verschlungene Vorgeschichte Bevor Meshuggah überhaupt Meshuggah waren, gab es Metallien. Eine Band, die Fredrik Thordendal 1985 gründete und bei der schon aufgrund des Namens seine Beziehung zu Metallica sichtbar…
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