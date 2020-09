Der legendäre britische Produzent Martin Birch (Iron Maiden, Deep Purple, Whitesnake, Rainbow und andere) ist am 9. August verstorben.

Am Sonntag, den 09. August 2020, starb Martin Birch. David Coverdale (Whitesnake, Ex-Deep Purple) war einer der ersten, die mit einem Tweet dem legendären Produzenten gedachten. "Mit äußerst schwerem Herzen musste ich gerade erfahren, dass mein sehr lieber Freund und Produzent Martin Birch gestorben ist. Er war sehr großer Teil meines Lebens... Half mir vom ersten Moment an, als wir uns trafen, bis zu SLIDE IT IN... Meine Gedanken und Gebete gehen an seine Familie, Freunde und Fans..." https://twitter.com/davidcoverdale/status/1292570882938769409 Birch begann seine Karriere als Tontechniker mit Jeff Beck, Fleetwood Mac und Deep Purple. 1981 begann seine Zusammenarbeit mit Iron Maiden,…