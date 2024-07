Serj Tankian will sich nicht mehr ins sowohl körperlich als auch geistig schlauchende Hamsterrad einer langen Tour mit System Of A Down begeben.

System Of A Down-Frontmann Serj Tankian hat in einem Interview mit ‘The Office’-Schauspieler Rainn Wilson darlegt, warum er es für "künstlerisch redundant" hält, ausgedehnte Konzertreisen zu spielen. "Wir hatten unglaublichen, unerwarteten Erfolg als sehr abwegige Progressive Metal-Band mit unserem TOXICITY-Album 2001. Damit waren wir Jahre auf Tour." Kurz und schmerzlos Weiter plauderte Serj Tankian aus, dass er seinen Band-Kollegen vor den Aufnahme-Sessions zu den Folgeplatten MEZMERIZE und HYPNOTIZE (beide 2005) eröffnet habe, dass er das damalige Pensum nicht mehr durchhalten könne. "Ich sagte ihnen: 'Jungs, ich muss mit diesem zyklischen Ding -- dass wir ein Jahr lang ein Album machen und dann…