Bei Waking The Cadaver wird Death Metal noch in Capslock geschrieben. Die US-Slammer sind seit 2018 zurück auf der Harttanzfläche – und AUTHORITY THROUGH INTIMIDATION ist ihr erstes Album seit 2013. Um es kurz zu machen: Merkt man nicht. Der von NY-Hardcore-Groove durchsetzte Death Metal geht runter wie ein Two-Step. Schmissige Song-Titel wie ‘Human Chop Shop’ oder ‘Frenzied Vehicular Rampage’ hier, ordentlich Pigsqueals da – dazu leckere Hackepeter-Rhythmik, Blastbeat und Auf-die-Fresse-Riffing. Fertig.

Schmeckt wie anno 2013: Leicht roh! Dumme Wortspiele beiseite: Richtig innovativ ist das wirklich nicht, was Waking The Cadaver hiermit anliefern. Das macht aber am Ende auch nichts. Denn was nützt Innovation, wenn man dazu nicht zum zünftigen Dreh-Kick im Pit ansetzen kann? Richtig. Also: Rein in die Mosh-Shorts.

