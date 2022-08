Das Vorwort der METAL HAMMER-Ausgabe 08/2022 von Chefredakteur Sebastian Kessler über die Titel-Story, einzigartige Specials und Festival-Berichte.

Liebe Metalheads, Musiker, heißt es, seien die Wikinger unserer Zeit. Statt auf Schiffen gehen sie in Tourbussen auf Eroberungsfeldzug, und statt auf Raubzüge zu gehen, schwingen sie bei Konzerten die Äxte – und lassen ihre Anhänger im Moshpit gegeneinander antreten. So schief dieser Vergleich auch sein mag, so eindeutig lässt sich festhalten: Amon Amarth segeln ganz vorne mit! Unsere Titelhelden knallen uns mit THE GREAT HEATHEN ARMY ein prächtiges Stück Metal auf die Ohren: Ohne die geliebten Hymnen zu vernachlässigen, schmieden die Schweden wieder vermehrt kantigen Death Metal. Wie es dazu kam und warum Johan Hegg und Co. mit Briten…