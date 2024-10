Vor exakt 40 Jahren brachten Queensrÿche ihr Debütalbum THE WARNING heraus. Auch wenn die Band mehr Enttäuschung als Freude darüber empfindet, werfen wir einen Blick auf dieses wichtige Stück ihrer Geschichte.

Mit 16 Studioalben, fünf Live-Alben, sieben Video-Alben, zahlreichen weltweiten Tourneen und noch vielem mehr haben sich Queensrÿche als eine der führenden Bands des Progressive Metal etabliert. Über zwanzig Millionen verkaufte Alben sprechen eine deutliche Sprache. Doch jede Erfolgsgeschichte hat ihren Anfang; für die Herren begann sie 1984 mit ihrem ersten Studioalbum THE WARNING. Ganz große Enttäuschung Nachdem Queensrÿche durch ihre Band-betitelte EP die Aufmerksamkeit des namhaften Labels EMI erlangte, war sie bereit, mit ihrem ersten vollständigen Album die Musikwelt zu erobern. Die Besetzung war die gleiche wie auf der EP und sollte in den folgenden Jahren unverändert bleiben: Geoff Tate,…