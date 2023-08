Nach langer Arbeit ist es endlich so weit: Die Autobiografie des Ex-Queensÿche Frontmanns Geoff Tate befindet sich in den letzten Zügen.

Der ehemalige Queensrÿche-Frontmann Geoff Tate gab jüngst in einem Interview mit Made In Metal bekannt, dass er fast fertig mit dem Schreiben seiner Autobiografie sei. Laut eigener Aussage habe der Musiker mehrere Jahre daran gearbeitet. In den letzten Zügen „Ich finde, es ist eine Menge Arbeit, Buchautor zu sein“, sagte Geoff. „Bei Liedern ist das anders. Man kann einen kompletten Monat damit verbringen, die Musik und die Texte für ein einziges Lied zu schreiben. Und dann ist es fertig. Aber es kann Jahre dauern, ein Buch zu schreiben. Jedes Kapitel muss tiefgehend sein.“ Die Herausforderung des Schreibprozesses hänge allerdings auch…